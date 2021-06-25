Разумков не видит необходимости в проведении референдума. Фото: liga.net

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Дмитрий Разумков, председатель Верховной Рады Украины не видит необходимости в проведении референдума в Украине.

Спикер украинского парламента прокомментировал вчерашнее заявление президента Владимира Зеленского, о вынесении на референдум вопроса о том, чтобы построить стену между Донбассом. Соответствующее заявление он сделал на брифинге 25 июня.

По словам председателя ВРУ, вопрос территориальной целостности Украины нельзя выносить на референдум, поскольку это запрещает закон о референдуме. Вынести на референдум можно, например, вопрос замораживания конфликта на Донбассе.

Также Разумков добавил, что проведение референдума обойдешься бюджету Украины минимум в 2 млрд грн. Поэтому председатель Рады не видит в нем необходимости.

Сегодня есть куда направить эти деньги: медики, экономика, социально незащищенные слои населения. Я поддерживаю 100% народовластия, референдумы и общение с людьми. Но сегодня, стоит ли выносить эти вопросы, не мне судить как председателю Верховной Рады, — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос разрыва связей с Донбассом может быть вынесен на референдум. Глава государства считает, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта на востоке Украины, то вопрос разрыва связей с регионом будет вынесен на референдум.