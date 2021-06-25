Разумков не бачить необхідності в проведенні референдуму. Фото: liga.net

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Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України, не бачить необхідності проведення референдуму в Україні.

Спікер українського парламенту прокоментував вчорашню заяву президента Володимира Зеленського, про винесення на референдум питання про те, щоб побудувати стіну між Донбасом. Відповідну заяву він зробив на брифінгу 25 червня.

За словами голови ВРУ, питання територіальної цілісності України не можна виносити на референдум, оскільки це забороняє закон про референдум. Винести на референдум можна, наприклад, питання заморожування конфлікту на Донбасі.

Також Разумков додав, що проведення референдуму обійдешся бюджету України щонайменше в 2 млрд грн. Тому голова Ради не бачить в ньому необхідності.

Сьогодні є куди направити ці гроші: медики, економіка, соціально незахищені верстви населення. Я підтримую 100% народовладдя, референдуми і спілкування з людьми. Але сьогодні, чи варто виносити ці питання, не мені судити як голові Верховної Ради, — відзначив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що питання розриву зв’язків із Донбасом може бути винесене на референдум. Глава держави вважає, що якщо не спрацює жоден із варіантів врегулювання конфлікту на сході України, то питання розриву зв’язків із регіоном буде винесене на референдум.