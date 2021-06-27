Погода на завтра. Фото: Istock

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Ракурс

Погода в Украине 28 июня ожидается теплая, аномальная жара сбавит градусы. В некоторых регионах пронесутся дожди и грозы, температура воздуха достигнет отметки +30°

Днем столбики термометров покажут от +23° до +30°. Ночи в эти сутки будут теплыми. Ветер обещают юго-западный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 28 июня прогнозируется грозовая. Ночью температура воздуха опустится до отметки +17°, а днем будет держаться на уровне от +24° до +26° тепла.

Погода в Харькове станет прохладнее. Температура воздуха ночью достигнет отметки от +18° до +20°, а днем столбики термометра застынут на уровне +28°.

Погодные условия в Одессе будут умеренно жаркими, без осадков. Воздух днем прогреется до +28°, ночью столбики термометров покажут +21°.

Погода во Львове встретит солнцем и теплом. Температурные показатели будут следующими: ночью +12…+14° тепла, а днем +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 28 июня прогнозируется теплая, без осадков. Столбики термометров в темное время суток покажут от +13° до +15° тепла, а днем температура достигнет +29° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 28 июня ожидается спокойная, магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в июне 2021 года будет со средней месячной температурой +18…+22° (в горах — +14…+18°). Такие показатели близки к климатической норме.