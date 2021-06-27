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Погода на завтра. Фото: IStock

Шалена спека піде на спад в Україні (КАРТА)

27 чер 2021, 15:04
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Погода в Україні 28 червня очікується тепла, аномальна спека збавить градуси. У деяких регіонах пронесуться дощі та грози, температура повітря досягне позначки +30°

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +23° до +30°. Ночі цієї доби будуть теплими. Вітер обіцяють північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 28 червня прогнозується грозова. Вночі температура повітря опуститься до позначки +17°, а вдень триматиметься на рівні від +24° до +26° тепла.

Погода в Харкові стане прохолоднішою. Температура повітря вночі досягне позначки від +18° до +20°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +28°.

Погодні умови в Одесі будуть помірно спекотними, без опадів. Повітря вдень прогріється до +28°, вночі стовпчики термометрів покажуть +21°.

Погода у Львові зустріне сонцем та теплом. Температурні показники будуть такими: уночі +12…+14° тепла, а вдень +24…+26° тепла.

Погода в Карпатах 28 червня прогнозується тепла, без опадів. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від +13° до +15° тепла, а вдень температура сягне +29° тепла за Цельсієм.

Погода в Україні на 28 червня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 28 червня очікується спокійна, магнітні бурі не прогнозуються.


Геомагнітні бурі. Інфографіка: Gismeteo

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в червні 2021 року буде із середньою місячною температурою +18…+22° (в горах — +14…+18°). Такі показники є близькими до кліматичної норми.

Джерело: Ракурс


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