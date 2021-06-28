Погода в Украине. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n156709-grozovye-dojdi-i-do-31-tepla-pogoda-v-ukraine-na-29-iunya-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 29 июня прогнозируется дождливая в восточных и части северных областей. Также будет дождливо на Закарпатье и местами в Карпатах.

Ночью температуру воздуха обещают от 13° до 20° тепла, а днем воздух прогреется до 25−31° выше нуля по Цельсию. Ветер ожидается северо-западный 5−10 м/с. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 29 июня будет с дождем и грозами днем. Ночью температуру воздуха прогнозируют 17−19° тепла, а воздух прогреется до 26−28° выше нуля.

Погоду в Харькове во вторник тоже обещают с осадками и грозами. Температуру воздуха ночью прогнозируют 17−19° с отметкой плюс, а днем обещают 26−28° тепла.

Погода в Одессе в ближайшие сутки будет теплой и солнечной. Температурные показатели будут следующими — ночью прогнозируют 18−20° тепла, а днем обещают 28−30° тепла.

Погодные условия во Львове завтра не предусматривают осадков. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, а днем обещают 26−28° тепла.

Погода в Карпатах 29 июня будет переменчивой — местами возможны дожди и грозы. Температура воздуха ночью 12−17° тепла, а днем 26−31° выше нуля по Цельсию.

Геомагнитная обстановка в Украине 29 июня прогнозируется относительно спокойная. В течение суток возможны небольшие возмущения.

Напомним, синоптики обещали, что 28 июня аномальная жара в Украине пойдет на спад. В некоторых регионах пронесутся дожди и грозы, температура воздуха достигнет отметки 30° тепла.