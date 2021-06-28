Погода в Україні. Фото: flickr.com

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Ракурс

Погода в Україні 29 червня прогнозується дощова у східних та частині північних областей. Також дощитиме на Закарпатті та місцями в Карпатах.

Вночі температуру повітря обіцяють від 13° до 20° тепла, а вдень повітря прогріється до 25−31° вище нуля за Цельсієм. Вітер очікується північно-західний 5−10 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 29 червня буде з дощем та грозами вдень. Вночі температуру повітря прогнозують 17−19° тепла, а повітря прогріється 26−28° вище нуля.

Погоду в Харкові у вівторок теж обіцяють з опадами та грозами. Температуру повітря вночі прогнозують 17−19° із позначкою плюс, а вдень обіцяють до 26−28° тепла.

Погода Одесі найближчої доби буде теплою та сонячною. Температурні показники будуть наступними — вночі прогнозують 18−20° тепла, а вдень обіцяють 28−30° тепла.

Погодні умови у Львові завтра не передбачають опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 12−14° тепла, а вдень обіцяють 26−28° тепла.

Погода в Карпатах 29 червня буде мінливою — місцями можливі дощі і грози. Температура повітря вночі 12−17° тепла, а вдень 26−31° вище нуля за Цельсієм.

Геомагнітна обстановка в Україні 29 червня прогнозується відносно спокійна. Впродовж доби можливі невеликі збурення.

Нагадаємо, синоптики обіцяли, що 28 червня аномальна спека в Україні збавить градуси. У деяких регіонах пронесуться дощі та грози, температура повітря досягне позначки 30° тепла.