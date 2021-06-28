Москву затопило из-за суперливня. Фото:

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Суперливень в Москве 28 июня нанес масштабный ущерб российской столице.

В городе выпало около 70% месячной нормы осадков. Улицы и метро затопило. Сильный ветер повалил много деревьев, уничтожил рекламные щиты и повредил витрины магазинов. На одном из зданий на улице Правды сорвало крышу. Конструкция упала на автомобили. Об этом 28 июня сообщает «Медуза».

А в Раменском районе на строительной площадке мощный шторм опрокинул строительный кран. Из-за непогоды в Москве затопило подземку, руководство метрополитена вынуждено было закрыть несколько станций метро.

Движение транспорта из-за шторма затруднено. Местами проезжие части сильно подтопило, также движению машин мешают упавшие деревья.

Напомним, 25 июня в Ровно сильный ливень затопил десяток улиц, а автомобили тонули в огромных лужах. Кроме того, ветер валил деревья, которые падали на тротуары и автомобили.

Источник: «Медуза»