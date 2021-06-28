Москву затопило через суперзливу. Фото:

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Суперзлива у Москві 28 червня завдала масштабних збитків російській столиці.

У місті випало близько 70% місячної норми опадів. Вулиці та метро затопило. Сильний вітер повалив багато дерев, знищив рекламні щити та пошкодив вітрини магазинів. На одній з будівель на вулиці Правди зірвало дах. Конструкція впала на автомобілі. Про це 28 червня повідомляє «Медуза».

А в Раменському районі на будівельному майданчику потужний шторм перекинув будівельний кран. Через негоду в Москві затопило підземку, керівництво метрополітену змушене було закрити кілька станцій метро.

Рух транспорту через шторм ускладнено. Місцями проїжджі частини сильно підтопило, також руху машин заважають дерева, що впали.

Нагадаємо, 25 червня у Рівному сильна злива затопила десяток вулиць, а автомобілі тонули у величезних калюжах. Крім того, вітер валив дерева, які падали на тротуари й автомобілі.

Джерело: «Медуза»