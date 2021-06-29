Нардеп удивила принтом с «развалившейся Радой» на пиджаке

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Ракурс

Народный депутат Анна Скороход пришла на работу в Верховную Раду в пиджаке, на котором изображено здание парламента, которая разваливается на клочки.

На Скороход в Раде 29 июня был белый пиджаке с принтом-пазлом.

Скороход — любительница ярких нарядов, ее часто вспоминают в светской хронике парламентских новостей. Она посещает пленарные заседания в стильных образах.

«Икона стиля» Рады ранее удивила принтом с драконом на деловом пиджаке. Тогда ее сравнили с Данерис Таргариен — вымышленным персонажем сериала «Игры престолов».

Ранее ее заметили в эксцентричном платье с высоким разрезом. Это было изумрудное платье длины миди. Дополнила Скороход такой яркий образ небольшим рюкзаком бордового цвета. Также Анна заплела колоски и добавила серьги.

29 июня народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к законопроекту № 3711-Д «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».