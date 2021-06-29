Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Нардеп удивила принтом с «развалившейся Радой» на пиджаке

Нардеп удивила принтом с «развалившейся Радой» на пиджаке (ФОТО)

29 июн 2021, 12:56
999

Народный депутат Анна Скороход пришла на работу в Верховную Раду в пиджаке, на котором изображено здание парламента, которая разваливается на клочки.

На Скороход в Раде 29 июня был белый пиджаке с принтом-пазлом.

Нардеп удивила принтом с «развалившейся Радой» на пиджаке, фото — ФБ Ян Доброносов

Скороход — любительница ярких нарядов, ее часто вспоминают в светской хронике парламентских новостей. Она посещает пленарные заседания в стильных образах.

«Икона стиля» Рады ранее удивила принтом с драконом на деловом пиджаке. Тогда ее сравнили с Данерис Таргариен — вымышленным персонажем сериала «Игры престолов».

Нардеп удивила принтом с «развалившейся Радой» на пиджаке, фото — ФБ Ян Доброносов

Ранее ее заметили в эксцентричном платье с высоким разрезом. Это было изумрудное платье длины миди. Дополнила Скороход такой яркий образ небольшим рюкзаком бордового цвета. Также Анна заплела колоски и добавила серьги.


Нардеп удивила принтом с «развалившейся Радой» на пиджаке, фото — ФБ Ян Доброносов

29 июня народные депутаты продолжили рассмотрение поправок к законопроекту № 3711-Д «О внесении изменений в Закон Украины „О судоустройстве и статусе судей“ и некоторых законов по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров