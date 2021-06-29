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Ракурс
Нардеп здивувала принтом з «розваленою Радою» на піджаку

Нардеп здивувала принтом з «розваленою Радою» на піджаку (ФОТО)

29 чер 2021, 12:56
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Народний депутат Ганна Скороход прийшла на роботу у Верховну Раду в піджаку, на якому зображена будівля парламенту, яка розвалюється на клаптики.

На Скороход у Раді був білий піджаку з принтом-пазлом.

Нардеп здивувала принтом з «розваленою Радою» на піджаку, фото — ФБ Ян Доброносов

Скороход — любителька яскравих нарядів, її часто згадують у світській хроніці парламентських новин. Вона відвідує пленарні засідання у стильних образах.

«Ікона стилю» Ради раніше здивувала принтом з драконом на діловому жакеті. Тоді її порівняли з Данеріс Таргарієн — вигаданим персонажем «Гри престолів».

Нардеп здивувала принтом з «розваленою Радою» на піджаку, фото — ФБ Ян Доброносов

Раніше її помітили в ексцентричній сукні з високим розрізом. Це було смарагдове плаття довжини міді. Доповнила Скороход такий яскравий образ невеликим рюкзаком бордового кольору. Також Ганна заплела колоски і додала сережки.


Нардеп здивувала принтом з «розваленою Радою» на піджаку, фото — ФБ Ян Доброносов

29 червня народні депутати продовжили розгляд поправок до законопроекту № 3711-Д «Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України».

Джерело: Ракурс


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