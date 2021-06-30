Кулеба жестко ответил Путину на заявления о «внешнем управлении»

Кулеба. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156812-kuleba-jestko-otvetil-putinu-na-zayavleniya-o-vneshnem-upravlenii.html

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Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины, ответил президенту России Владимиру Путину на его заявления о том, что Киевом руководят Соединенные Штаты Америки (США), а также о «братских народах».

Соответствующее заявление он обнародовал в Twitter.

Кулеба заявил, что Путин мечтает о то, чтобы вопросы Украины решались в Москве.

Когда Путин заводит старую песню о «внешнем управлении», это означает лишь одно: он мечтает, чтобы вопросы Украины решались в Москве. Позиция президента Зеленского и воля украинского народа четкая: это наша страна и никто не будет решать нашу судьбу кроме нас самих, — отмечает Кулеба.

Министр добавил, что именно Владимир Путин, который начал войну против Украины, несет полную ответственность за то, что между украинцами и русскими ныне образовалась пропасть. Он отметил, что украинцы и русские — два разных народа.

Мы могли бы жить в мире, но в 2014 году Россия напала на Украину, убила тысячи людей и отхватила кусок территории, — заявил глава МИД.

Напомним, ранее мы сообщали, что президент Российской Федерации Владимир Путин не против встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, но не сейчас, поскольку Украина находится под «внешним управлением».