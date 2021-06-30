Кулеба жорстко відповів Путіну на заяви про «зовнішнє управління»

Кулеба. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156812-kuleba-jorstko-vidpoviv-putinu-na-zayavy-pro-zovnishnie-upravlinnya.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відповів президенту Росії Володимиру Путіну на його закиди про те, що Києвом керує Сполучені Штати Америки (США), та про «братські народи».

Відповідну заяву він оприлюднив у Twitter.

Кулеба заявив, що Путін мріє про те, щоби питання України вирішувалися в Москві.

Коли Путін заводить стару пісню про «зовнішнє управління», це означає лише одне: він мріє, щоби питання України вирішувалися в Москві. Позиція президента Зеленського і воля українського народу чітка: це наша країна й ніхто не буде вирішувати нашу долю крім нас самих, — наголошує Кулеба.

Міністр додав, що саме Володимир Путін, який почав війну проти України, несе повну відповідальність за те, що між українцями та росіянами нині провалля. Він наголосив, що українці та росіяни — два різних народи.

Ми могли б жити в дусі добросусідства, але у 2014 році Росія напала на Україну, вбила тисячі людей і відхопила шматок території, — наголосив Кулеба.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що президент Російської Федерації Володимир Путін не проти зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. При цьому зараз зустрічатися з Зеленським Путін не хоче, оскільки «в цьому наразі немає сенсу, оскільки Україна перебуває під «зовнішнім управлінням».