Соратников Медведчука будут судить за госизмену

Украинский выбор. Фото: пресс-служба

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Служба безопасности Украины (СБУ) завершила досудебное расследование по делу о двух руководителях общественного движения «Украинский выбор».

Их подозревают в организации фейкового «референдума» в оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подозреваемыми являются руководители общественного движения «Украинский выбор», которые действовали в Севастополе — Комелов И. М. и Синявский А. В. Следователи СБУ установили, что фигуранты входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя».

Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение незаконного военного формирования, а другой был руководителем подразделения «самообороны» — «Славянский щит». Установлено, что за организацию «референдума» в Крыму оккупационная власть наградила подозреваемых ведомственными медалями «за возвращение Крыма».

Соратников Медведчука осудят по ст. 111 (государственная измена), ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, ранее мы сообщали, что ведение уголовных дел Медведчука отдали человеку самого Виктора Медведчука. Новым руководителем Департамента надзора по уголовным делам о преступлениях, совершенных в условиях вооруженного конфликта ГПУ, вместо Гюндуза Мамедова 29 июня был назначен Максим Якубовский.