Соратників Медведчука судитимуть за держзраду

Український вибір.Фото: прес-служба

https://racurs.ua/ua/n156813-soratnykiv-medvedchuka-sudytymut-za-derjzradu.html

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Служба безпеки України (СБУ) завершила досудове розслідування в справах щодо двох керівників громадського руху «Український вибір».

Їх підозрюють в організації фейкового «референдуму» в окупованому Криму. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Підозрюваними є керівники громадського руху «Український вибір», які діяли в Севастополі — Комелов І.М. та Синявський О. В. Слідчі СБУ встановили, що фігуранти входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона Севастополя».

Один із підозрюваних очолював територіальний підрозділ незаконного військового формування, а інший був керівником підрозділу «самооборони» — «Слов'янський щит». Встановлено, що за організацію «референдуму» в Криму окупаційна влада нагородила підозрюваних відомчими медалями «За повернення Криму».

Соратників Медведчука судитимуть за ст. 111 (державна зрада), ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ведення кримінальних справ Медведчука віддали людині самого Віктора Медведчука. Новим керівником Департаменту нагляду в кримінальних справах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ГПУ, замість Гюндуза Мамедова 29 червня призначено Максима Якубовського.