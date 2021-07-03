Россияне игнорировали сигнал бедствия от украинского судна

Судно. Фото: РБК

https://racurs.ua/n156940-rossiyane-ignorirovali-signal-bedstviya-ot-ukrainskogo-sudna.html

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Украинское рыболовное судно, у которого отказал мотор посреди Черного моря, не пытались спасти российские корабли.

В Минобороны заявили, что россияне отреагировали на катер только тогда, когда его уже отбуксировали в порт Очакова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

РФ распространила фейковую информацию о якобы готовности оказать помощь украинскому рыболовному судну «ОД-2592», который застрял посреди моря ночью, 3 июля, из-за аварии.

Украинское судно, которое находилось в акватории северо-западной части Черного моря вблизи Тендеровской косы, отсылало многочисленные сигналы SOS, которые получили корабли РФ, однако отказались двинуться на помощь.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинское судно подало сигнал бедствия в Черном море. Рыболовное плавсредство застряло на воде из-за отказа двигателя.