Росіяни ігнорували сигнал лиха від українського судна

Судно. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n156940-rosiyany-ignoruvaly-sygnal-lyha-vid-ukrayinskogo-sudna.html

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Українське риболовецьке судно, у якого відмовив мотор посеред Чорного моря, не намагалися врятувати російські кораблі.

У Міноборони заявили, що росіяни відреагували на катер лише тоді, коли його вже відбуксирували до порту Очакова. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Так, РФ розповсюдила фейкову інформацію про нібито готовність надати допомогу українському риболовецькому судну «ОД-2592», що застрягло посеред моря вночі, 3 липня, через аварію.

Українське судно, яке перебувало в акваторії північно-західної частини Чорного моря поблизу Тендерівської коси, відсилало численні сигнали SOS, які отримали кораблі РФ, однак відмовилися рушити на допомогу.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українське судно подало сигнал лиха в Чорному морі. Риболовецький плавзасіб застряг на воді через відмову двигуна.