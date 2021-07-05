Ливни захватят Украину – погода на 6 июля. Фото: Укрмедиа

https://racurs.ua/n157018-livni-zahvatyat-ukrainu-pogoda-na-6-iulya.html

Ракурс

Погода в Украине во вторник, 6 июля, уже традиционно будет дождливой, во многих регионах ожидаются ливни. Во всех областях, кроме Закарпатья, синоптики обещают осадки.

Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах 25−27° выше нуля. Немного жарче будет только в центре. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается с дождем. Ночью температура воздуха будет 17−19° тепла, днем ​​поднимется до 27−29° с отметкой плюс.

Погода в Харькове прогнозируется с дождем и грозами. Столбики термометров ночью покажут 17−19° выше нуля, а днем ​​поднимутся до 25−27° тепла.

Погода в Одессе принесет дожди и грозы. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° с отметкой плюс, днем ​​будет 25−27° тепла.

Погода во Львове также прогнозируется с осадками в течение суток. Ночью ожидается 15−17° выше нуля, а днем — 25−27° с отметкой плюс.

Погода в Карпатах ожидается солнечная и без осадков. Столбики термометров ночью покажут 13−15° тепла, днем ​​поднимутся 28−30° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 6 июля будет достаточно неспокойной, ночью и утром ожидаются небольшие возмущения.

В последние дни над южными областями Украины циклон способствует неустойчивой погоде с кратковременными дождями и грозами. Наибольшим образом испытывают его влияния южные и центральные области, — рассказали в Укргидрометцентре.

Уже с четверга циклон постепенно будет покидать юг Украины, а свое влияние распространит антициклон. Погода изменит свой характер — станет жарче, осадки прекратятся во всех областях.