Зливи захоплять Україну – погода на 6 липня. Фото: Укрмедіа

https://racurs.ua/ua/n157018-zlyvy-zahoplyat-ukrayinu-pogoda-na-6-lypnya.html

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Погода в Україні у вівторок, 6 липня, вже традиційно буде дощовою, у багатьох регіонах очікуються зливи. В усіх областях, крім Закарпаття, синоптики обіцяють опади.

Середня температура повітря коливатиметься у межах 25−27° вище нуля. Трохи спекотніше буде лише у центрі. Про це інформує український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується з дощем. Вночі температура повітря буде 17−19° тепла, вдень підніметься до 27−29° з позначкою плюс.

Погода в Харкові прогнозується з дощем та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 17−19° вище нуля, а вдень піднімуться до 25−27° тепла.

Погода в Одесі принесе дощі та грози. Температура повітря вночі очікується 18−20° з позначкою плюс, вдень буде 25−27° тепла.

Погода у Львові також прогнозується з опадами — дощитиме протягом доби. Вночі очікується 15−17° вище нуля, а вдень — 25−27° з позначкою плюс.

Погода в Карпатах очікується сонячна та без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 13−15° тепла, вдень піднімуться до 28−30° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні 6 липня буде досить неспокійною, вночі та вранці очікуються невеликі збурення.

Останніми днями над південними областями України циклон сприяє нестійкій погоді з короткочасними дощами та грозами. Найбільшим чином зазнають його впливу південні та центральні області, — розповіли в Укргідрометцентрі.

Вже з четверга циклон потроху покидатиме південь України, натомість поширить свій вплив антициклон. Погода змінить свій характер — стане спекотніше, опади припиняться у всіх областях.