Школа. Фото: prospect.org

https://racurs.ua/n157063-pedagog-ugrojala-otrezat-polovoy-organ-12-letnemu-shkolniku-v-vinnice-video.html

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В Виннице ассистентка учителя угрожала 12-летнему ученику отрезать половой орган.

Видео с камер, установленных в школьном классе, попало в сеть. На кадрах видно и слышно, как женщина издевается и бьет мальчика с синдромом Дауна.

Мать ребенка собирается подавать в суд. В школе отмечают, что поднимут вопрос об увольнении ассистентки.

После огласки педагог сразу ушла в отпуск. И хотя в школе и департаменте образования начали служебное расследование, сделать пока ничего не могут. Отпуск заканчивается только 11 августа.

В полиции начали проверку фактов, которые впоследствии могут расследовать по статье за невыполнение профессиональных обязанностей и ненадлежащего отношения к ребенку, повлекшее вред здоровью потерпевшего.

Если вину женщины докажут, ей грозит штраф 17−68 тыс. грн или ограничение свободы на срок до трех лет. Также ее могут лишить права занимать определенные должности.

Напомним, ранее мы сообщали, что учительница жестоко избила ученика инклюзивного класса в школе № 58 в Киеве. Пострадавший ребенок имеет расстройства аутистического спектра. Всего в классе есть двое школьников с инвалидностью. Подобный инцидент в школе происходит не впервые.