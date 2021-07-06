Школа. Фото: prospect.org

https://racurs.ua/ua/n157063-pedagog-pogrojuvala-vidrizaty-statevyy-organ-shkolyarevi-u-vinnyci-video.html

Ракурс

У Вінниці асистентка вчителя погрожувала 12-річному учневі відрізати статевий орган.

Відео з камер, встановлених у шкільному класі, потрапило в мережу. На кадрах видно і чутно, як жінка знущається і б'є хлопчика з синдромом Дауна.

Мати дитини збирається подавати в суд. У школі відзначають, що порушать питання про звільнення асистентки.

Після розголосу педагог відразу пішла у відпустку. І хоча в школі й департаменті освіти почали службове розслідування, зробити поки нічого не можуть. Відпустка закінчується лише 11 серпня.

У поліції почали перевірку фактів, які згодом можуть розслідувати за статтею про невиконання професійних обов’язків і неналежного ставлення до дитини, що спричинило шкоду здоров’ю потерпілого.

Якщо провину жінки доведуть, їй загрожує штраф 17−68 тис. грн або обмеження волі на термін до трьох років. Також її можуть позбавити права займати певні посади.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вчителька жорстоко побила учня інклюзивного класу в школі № 58 у Києві. Постраждала дитина має розлади аутичного спектра. Всього у класі є двоє школярів з інвалідністю. Подібний інцидент у школі відбувається не вперше.