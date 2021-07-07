Зеленский меняет руководителя Прикарпатья, Бойчук проработал полгода

https://racurs.ua/n157108-zelenskiy-menyaet-rukovoditelya-prikarpatya-boychuk-prorabotal-polgoda.html

Ракурс

Кабинет министров 7 июля согласовал увольнение Андрея Бойчука с должности председателя Ивано-Франковской ОГА.

Правительство выслушало претендентку на эту должность Светлану Онищук и рекомендовало президенту назначить ее вместо Бойчука.

Онищук пока работает заместителем председателя ОГА Прикарпатья. Ей 37 лет, высшее образование Онищук получила в Прикарпатском национальном университете имени Василия Стефаника по специальностям правоведение и экономика и предпринимательство. В декабре 2018 года она стала «Заслуженным юристом Украины».

Заместителем председателя Ивано-Франковской ОГА Онищук работает с сентября 2019 года.

Бойчук возглавил область в конце 2020 года. Он работал в структурах компании «Укртрансгаз», затем в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины.

В марте в Ивано-Франковске люди вышли на митинг под стены облгосадминистрации. Они требовали отставки главы ОГА Андрея Бойчука, поскольку считали его другом Виктора Медведчука.