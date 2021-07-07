Зеленський змінює керівника Прикарпаття, Бойчук пропрацював півроку

https://racurs.ua/ua/n157108-zelenskyy-zminuie-kerivnyka-prykarpattya-boychuk-propracuvav-pivroku.html

Ракурс

Кабінет міністрів 7 липня погодив звільнення Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської ОДА.

Уряд вислухав претендентку на цю посаду Світлану Онищук і рекомендував президенту призначити її замість Бойчука.

Онищук наразі працювала заступником голови ОДА Прикарпаття.

Їй 37 років, вищу освіту Онищук здобула у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальностями правознавство та економіка і підприємництво. У грудні 2018 року їй присволи почесне звання «Заслужений юрист України».

Заступницею голови Івано-Франківської ОДА Онищук працює з вересня 2019 року.

Бойчук очолив область наприкінці 2020 року. Він працював у структурах компанії «Укртрансгаз», згодом — у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У березні в Івано-Франківську люди вийшли на мітинг під стіни Івано-Франківської облдержадміністрації. Вони вимагають відставки голови ОДА Андрія Бойчука, оскільки вважали його другом Віктора Медведчука.