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Ракурс
Зеленський змінює керівника Прикарпаття, Бойчук пропрацював півроку

Зеленський змінює керівника Прикарпаття, Бойчук пропрацював півроку

7 лип 2021, 14:49
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Кабінет міністрів 7 липня погодив звільнення Андрія Бойчука з посади голови Івано-Франківської ОДА.

Уряд вислухав претендентку на цю посаду Світлану Онищук і рекомендував президенту призначити її замість Бойчука.

Онищук наразі працювала заступником голови ОДА Прикарпаття.

Їй 37 років, вищу освіту Онищук здобула у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника за спеціальностями правознавство та економіка і підприємництво. У грудні 2018 року їй присволи почесне звання «Заслужений юрист України».

Заступницею голови Івано-Франківської ОДА Онищук працює з вересня 2019 року.

Бойчук очолив область наприкінці 2020 року. Він працював у структурах компанії «Укртрансгаз», згодом — у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України.

У березні в Івано-Франківську люди вийшли на мітинг під стіни Івано-Франківської облдержадміністрації. Вони вимагають відставки голови ОДА Андрія Бойчука, оскільки вважали його другом Віктора Медведчука.

Джерело: Ракурс


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