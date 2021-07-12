Зеленский срочно собирает Раду, рассмотрят легализацию медицинского каннабиса

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Зеленский срочно собирает Раду. Фото: Reuters
Зеленский срочно собирает Раду, рассмотрят легализацию медицинского каннабисаhttps://racurs.ua/n157290-zelenskiy-srochno-sobiraet-radu-rassmotryat-legalizaciu-medicinskogo-kannabisa.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, собирает внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят законопроект о легализации медицинского каннабиса.
Заседание состоится во вторник, 13 июля. Соответствующий документ обнародовал нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.
На повестке дня рассмотрят только пять вопросов:
- законопроект № 3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности;
- законопроект № 5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров;
- законопроект № 5596 об урегулировании оборота конопли в медицинских и научных целях;
- законопроект № 5270 об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;
- законопроект № 5431 об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.
В то же время в «Слуге народа» сообщили, что 12 июля состоится заседание фракции, где будет рассмотрен документ о легализации медицинского каннабиса.
Также среди законопроектов на рассмотрении:
- о совершенствовании корпоративного управления юридических лиц, акционером которых является государство (№ 5593-д);
- об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений (№ 5600)
- о налогообложении товаров, пересылаемых в международных почтовых и экспресс-отправлениях (№ 4278)
- о стимулировании развития отрасли электротранспорта в Украине (№ 3476 и № 3477).
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