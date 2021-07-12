Зеленский срочно собирает Раду, рассмотрят легализацию медицинского каннабиса

Зеленский срочно собирает Раду. Фото: Reuters

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Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, собирает внеочередное заседание Верховной Рады. На нем рассмотрят законопроект о легализации медицинского каннабиса.

Заседание состоится во вторник, 13 июля. Соответствующий документ обнародовал нардеп Алексей Гончаренко в своем телеграмм-канале.

На повестке дня рассмотрят только пять вопросов:

законопроект № 3822 о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности;

законопроект № 5420 о криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверного декларирования товаров;

законопроект № 5596 об урегулировании оборота конопли в медицинских и научных целях;

законопроект № 5270 об особенностях налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов;

законопроект № 5431 об усовершенствовании деятельности Антимонопольного комитета.

В то же время в «Слуге народа» сообщили, что 12 июля состоится заседание фракции, где будет рассмотрен документ о легализации медицинского каннабиса.

Также среди законопроектов на рассмотрении: