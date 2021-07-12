Зеленський збирає Раду позачергово, розглянуть легалізацію медичного канабісу

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Зеленський збирає Раду позачергово. Фото: Reuters
Зеленський збирає Раду позачергово, розглянуть легалізацію медичного канабісуhttps://racurs.ua/ua/n157290-zelenskyy-zbyraie-radu-pozachergovo-rozglyanut-legalizaciu-medychnogo-kanabisu.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, збирає позачергове засідання Верховної Ради. На ньому розглянуть законопроект про легалізацію медичного канабісу.
Засідання відбудеться у вівторок, 13 липня. Відповідний документ оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.
На порядку денному розглянуть лише п’ять питань:
- законопроект № 3822 про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності;
- законопроект № 5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів;
- законопроект № 5596 про врегулювання обігу конопель в медичних і наукових цілях;
- законопроект № 5270 про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів;
- законопроект № 5431 про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету.
Водночас у «Слузі народу» повідомили, що 12 липня відбудеться засідання фракції, де буде розглянуто документ про легалізацію медичного канабісу.
Також серед законопроектів на розгляді:
- про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава (№ 5593-д);
- про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600);
- про оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278);
- про стимулювання розвитку галузі електротранспорту в Україні (№ 3476 та № 3477).
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