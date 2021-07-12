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Ракурс
Зеленський збирає Раду позачергово. Фото: Reuters

Зеленський збирає Раду позачергово, розглянуть легалізацію медичного канабісу

12 лип 2021, 11:16
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Володимир Зеленський, президент України, збирає позачергове засідання Верховної Ради. На ньому розглянуть законопроект про легалізацію медичного канабісу.

Засідання відбудеться у вівторок, 13 липня. Відповідний документ оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі.

На порядку денному розглянуть лише п’ять питань:

  • законопроект № 3822 про реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності;
  • законопроект № 5420 про криміналізацію контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірного декларування товарів;
  • законопроект № 5596 про врегулювання обігу конопель в медичних і наукових цілях;
  • законопроект № 5270 про особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів;
  • законопроект № 5431 про вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету.

Водночас у «Слузі народу» повідомили, що 12 липня відбудеться засідання фракції, де буде розглянуто документ про легалізацію медичного канабісу.

Також серед законопроектів на розгляді:

  • про вдосконалення корпоративного управління юридичних осіб, акціонером яких є держава (№ 5593-д);
  • про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень (№ 5600);
  • про оподаткування товарів, що пересилаються у міжнародних поштових та експрес-відправленнях (№ 4278);
  • про стимулювання розвитку галузі електротранспорту в Україні (№ 3476 та № 3477).

Джерело: Ракурс


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