Судебная реформа — Рада возьмется за ВСП и ВККСУ

https://racurs.ua/n157332-sudebnaya-reforma-rada-vozmetsya-za-vsp-i-vkksu-translyaciya.html

Ракурс

На очередном пленарном заседании 13 июля Верховная Рада рассмотрит несколько важных законов.

Сначала нардепы утвердят график работы на следующую сессию, а потом попытаются принять два решения, касающиеся судебной реформы в Украине.

В частности, речь идет о рассмотрении предложений президента к закону № 3711-д о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Его предыдущую редакцию, принятую в июне, Владимир Зеленский раскритиковал и наложил вето на закон. Нардепы рассмотрят документ повторно с учетом предложений главы государства.

Кроме того, Рада начнет рассмотрение законопроекта № 5068 об очистке Высшего совета правосудия во втором чтении. К документу поступили 747 поправок.

Парламент также рассмотрит законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения задержанному, подозреваемому, обвиняемому, осужденному права на получение правовой помощи» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по развитию института старост».