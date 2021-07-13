Судова реформа – Рада візьметься за очищення ВРП і відновлення ВККС (ТРАНСЛЯЦІЯ)

https://racurs.ua/ua/n157332-sudova-reforma-rada-vizmetsya-za-ochyschennya-vrp-i-vidnovlennya-vkks-translyaciya.html

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На черговому пленарному засіданні 13 липня Верховна Рада розгляне кілька важливих законів.

Спочатку нардепи затвердять графік роботи на наступну сесію, а згодом спробують ухвалити два рішення, які стосуються судової реформи в Україні.

Зокрема, йдеться про розгляд пропозицій президента до закону № 3711-д про відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Його попередню редакцію, ухвалену в червні, Володимир Зеленський розкритикував і наклав вето на закон. Нардепи розглянуть документ повторно з урахуванням пропозицій глави держави.

Крім того, Рада розпочне розгляд законопроекту № 5068 про очищення Вищої ради правосуддя у другому читанні. До документу надійшли 747 поправок.

Парламент також розгляне закони «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги» і «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост».