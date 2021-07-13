Три новых депутатских объединения появились в Раде

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О создании трех новых межфракционных депутатских объединений в Верховной Раде объявил во время пленарного заседания 13 июля первый заместитель спикера Дмитрия Разумкова Руслан Стефанчук.

В соответствии со ст. 60 Регламента Верховной Рады, объявляю о создании межфракционного депутатского объединения «Национальная платформа примирения и единства», — указал нардеп-«слуга».

По его словам, главой этого объединения стала парламентарий из Луганщины Виктория Гриб, которая не входит в состав ни одной из фракций.

Кроме этого, в Раде создали еще два объединения — «Люди», которое возглавил представитель «Слуги народа» Тарас Тарасенко и «Демократия 2.0». Председателем последнего стал еще один депутат из монобольшинства — Егор Чернев.