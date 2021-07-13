Три нових депутатських об’єднання з’явилися у Раді

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Ракурс

Про створення трьох нових міжфракційних депутатських об'єднань у Верховній Раді оголосив під час пленарного засідання 13 липня перший заступник спікера Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук.

Відповідно до ст. 60 Регламенту Верховної Ради, повідомляю про створення міжфракційного депутатського об'єднання «Національна платформа примирення та єдності», — вказав нардеп-«слуга».

За його словами, головою цього об'єднання стала парламентар з Луганщини Вікторія Гриб, яка не входить до складу жодної з фракцій.

Окрім цього, у Раді створили ще два об'єднання — «Люди», яке очолив представник «Слуги народу» Тарас Тарасенко і «Демократія 2.0». Головою останнього став ще один депутат з монобільшості — Єгор Чернєв.