Предрасположенность к коронавирусу нашли у новой группы людей. Фото: istock

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Ракурс

Коронавирус в мире продолжает бушевать. Оказалось, что некоторые люди являются более предрасположенными к этой болезни, чем другие.

Ученые из США и Великобритании проанализировали четыре набора данных секвенирования РНК одиночных клеток для определения генетического кода 611 тыс. 398 клеток здоровых людей и пациентов с хроническими болезнями легких. Результаты опубликовали в журнале Nature Communications.

Выяснилось, что существуют молекулярные характеристики, которые могут объяснить летальные исходы коронавирусной болезни. Ученые намеренно искали изменения в основном типе эпителиальных клеток дыхательных путей, обращая внимание на сигнальные пути и уровни экспрессии генов, связанных с коронавирусом.

По итогу исследователям удалось обнаружить «вирусный входной балл» — совокупность всех генов, связанных с коронавирусом. Более высокий «балл» присвоили пациентам, страдающим заболеваниями легких в хронической форме.

Хронические заболевания легких провоцируют генетические изменения в молекулярном составе различных клеток, включая эпителиальные, которые выстилают наши легкие и дыхательные пути. Изменения позволяют возбудителю вирусу проникать в организм, размножаться и запускать неконтролируемый иммунный ответ, что приводит к разрушениям и заполняемости легочных альвеол жидкостью.

Поэтому люди с хроническими болезнями легких заведомо предрасположены к коронавирусу — их иммунная микросреда как на молекулярном, так и на клеточном уровне нарушена и способствует развитию тяжелой формы болезни и летальному исходу.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса активно осуществляется во всем мире, однако на фоне появления все новых штаммов заболевания, уменьшающих эффективность вакцин, стали звучать мнения о необходимости проведения также и ревакцинации уже привитых лиц.