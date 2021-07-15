Схильність до коронавірусу знайшли в нової групи людей. Фото: istock

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Ракурс

Коронавірус у світі продовжує вирувати. Виявилося, що деякі люди є більш схильними до цієї хвороби, ніж інші.

Вчені зі США і Великої Британії проаналізували чотири набори даних секвенування РНК одинарних клітин для визначення генетичного коду 611 тис. 398 клітин здорових людей і пацієнтів із хронічними хворобами легень. Результати опублікували в журналі Nature Communications.

З’ясувалося, що існують молекулярні характеристики, які можуть пояснити летальні випадки коронавірусної хвороби. Вчені навмисно шукали зміни в основному типі епітеліальних клітин дихальних шляхів, звертаючи увагу на сигнальні шляхи та рівні експресії генів, пов’язаних із коронавірусом.

За підсумками дослідникам вдалося виявити «вірусний вхідний бал» — сукупність усіх генів, пов’язаних із коронавірусом. Вищий «бал» присвоїли пацієнтам, що страждають захворюваннями легенів у хронічній формі.

Хронічні захворювання легенів провокують генетичні зміни в молекулярному складі різних клітин, включно з епітеліальними, якими вистилають наші легені та дихальні шляхи. Зміни дозволяють збуднику вірусу проникати в організм, розмножуватися й запускати неконтрольовану імунну відповідь, що призводить до руйнувань і заповнюваності легеневих альвеол рідиною.

Тому люди з хронічними хворобами легень заздалегідь схильні до коронавірусу — їхнє імунне мікросередовище як на молекулярному, так і на клітинному рівні порушене і сприяє розвитку важкої форми хвороби та смерті.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу активно здійснюється в усьому світі, проте на тлі появи все нових штамів захворювання, зменшують ефективність вакцин, тому стали звучати думки про необхідність проведення також і ревакцинації вже щеплених осіб.