В ряде регионов Украины 17 июля ожидаются грозы, фото:

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Ракурс

Погода в Украине 17 июля предусматривает небольшие, местами умеренные дожди с грозами в западных и северных, а днем также и в восточных областях.

На западе страны также иногда возможен град и шквалы 15−20 м/с. На остальной территории — без осадков. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 17 июля будет без осадков ночью, днем местами небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +21…+23°, днем — +32…+34°. Ветер северо-восточный, 5−8 м/с.

Погода во Львове 17 июля будет без существенных осадков, только вечером местами возможны кратковременные грозовые дожди. Ночью и утром видимость будут ухудшать слабые туманы. Столбики термометров ночью опустятся до +15…+20°, днем — поднимутся до +28…+33°. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Погода в Одессе ожидается без осадков в течение суток, переменная облачность. Термометры ночью покажут +21…+23°, днем — +29…+31°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Днепре будет без осадков, переменная облачность. Ночью температура воздуха составит +21…+23°, днем — +32…+34°. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Погода в Харькове будет без существенных осадков ночью, днем — дождь, возможны грозы. Синоптики прогнозируют температуру воздуха +20…+22° ночью и +31…+33° днем. Ветер северный, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатье 17 июля будет дождливо ночью и днем, возможны грозы. Ожидается температура воздуха +18…+20° ночью и +30…32° днем. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с.

Геомагнитная обстановка в Киеве 17 июля будет достаточно спокойной, в течение суток ожидаются небольшие возмущения.