У низці регіонів України 17 липня очікуються грози, фото:

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Погода в Україні 17 липня передбачає невеликі, місцями помірні дощі з грозами у західних та північних, а вдень також і у східних областях.

На заході країни також подекуди можливі град та шквали 15−20 м/с. На решті території — переважно без опадів. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 17 липня буде без опадів вночі, вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Температура повітря вночі становитиме +21…+23°, вдень — +32…+34°. Вітер північно-східний, 5−8 м/с.

Погода у Львові 17 липня буде без істотних опадів, лише ввечері подекуди можливі короткочасні грозові дощі. Вночі та вранці видимість погіршуватимуть слабкі тумани. Стовпчики термометрів вночі опустяться до +15…+20°, вдень — піднімуться до +28…+33°. Вітер змінних напрямків, 3−8 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів протягом доби, мінлива хмарність. Термометри вночі покажуть +21…+23°, вдень — +29…+31°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Дніпрі буде без опадів, мінлива хмарність. Вночі температура повітря становитиме +21…+23°, вдень — +32…+34°. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Погода у Харкові буде без істотних опадів вночі, вдень — дощ, можливі грози. Синоптики прогнозують температуру повітря +20…+22° вночі та +31…+33° вдень. Вітер північний, 7−12 м/с.

Погода на Закарпатті 17 липня буде з дощами вночі та вдень, можливі грози. Очікується температура повітря +18…+20° вночі та +30…+32° вдень. Вітер північно-східний, 3−8 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 17 липня буде досить спокійним, протягом доби очікуються невеликі збурення.