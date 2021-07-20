В список олигархов могу попасть пять действующих нардепов. Фото: slovoidilo.ua

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Реестр украинских олигархов могут пополнить до пяти действующих народных депутатов после того, как примут закон.

Закон об олигархах в любом случае будет принят осенью. Парламентариям сейчас нужно сосредоточиться на наработке смежного антитрастового законодательства, закона об Антимонопольном комитете и о средствах массовой информации. Об этом председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил в интервью «Українським новинам».

Надо посмотреть, какая будет конечная версия закона. Мне кажется, что до пяти человек может претендовать, — ответил парламентарий на вопрос, сколько депутатов Рады в теории могут внести в реестр олигархов.

Корниенко отметил, что речь идет не о нардепах из «Слуги народа» и отказался называть фамилии коллег.

Напомним, 1 июля Верховная Рада голосами 275 нардепов приняла в первом чтении законопроект об олигархах. Законопроект предусматривает, что олигархов будут определять по четырем критериям: участвует в политической жизни, имеет значительное влияние на СМИ, является конечным контролером субъекта хозяйствования и имеет активов, более чем на 1 млн прожиточных минимумов. Ко второму чтению народные депутаты подали более тысячи правок.

Источник: «Українські новини»