До списку олігархів можу потрапити п’ятеро діючих нардепів. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n157655-do-spysku-oligarhiv-mojut-potrapyty-p-yatero-diuchyh-nardepiv-korniienko.html

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Реєстр українських олігархів можуть поповнити до п’яти діючих народних депутатів після того, як ухвалять закон.

Закон про олігархів в будь-якому випадку буде прийнятий восени. Парламентарям зараз потрібно зосередитися на напрацюванні суміжного антитрастового законодавства, закону про Антимонопольний комітет і про засоби масової інформації. Про це голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю «Українським новинам».

Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до п’яти осіб може претендувати, — відповів парламентар на запитання, скільки депутатів Ради в теорії можуть внести до реєстру олігархів.

Корнієнко зазначив, що мова йде не про нардепів зі «Слуги народу» і відмовився називати прізвища колег.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада голосами 275 нардепів ухвалила у першому читанні законопроект про олігархів. Законопроект передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями: бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим контролером суб'єкта господарювання та має активів, більш як на 1 млн прожиткових мінімумів. До другого читання народні депутати подали понад тисячу правок.

Джерело: «Українські новини»