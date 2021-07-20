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До списку олігархів можу потрапити п’ятеро діючих нардепів. Фото: slovoidilo.ua

До списку олігархів можуть потрапити п’ятеро діючих нардепів — Корнієнко

20 лип 2021, 13:37
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Реєстр українських олігархів можуть поповнити до п’яти діючих народних депутатів після того, як ухвалять закон.

Закон про олігархів в будь-якому випадку буде прийнятий восени. Парламентарям зараз потрібно зосередитися на напрацюванні суміжного антитрастового законодавства, закону про Антимонопольний комітет і про засоби масової інформації. Про це голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив в інтерв’ю «Українським новинам».

Треба подивитися, яка буде кінцева версія закону. Мені здається, що до п’яти осіб може претендувати, — відповів парламентар на запитання, скільки депутатів Ради в теорії можуть внести до реєстру олігархів.

Корнієнко зазначив, що мова йде не про нардепів зі «Слуги народу» і відмовився називати прізвища колег.

Нагадаємо, 1 липня Верховна Рада голосами 275 нардепів ухвалила у першому читанні законопроект про олігархів. Законопроект передбачає, що олігархів визначатимуть за чотирма критеріями: бере участь у політичному житті, має значний вплив на ЗМІ, є кінцевим контролером суб'єкта господарювання та має активів, більш як на 1 млн прожиткових мінімумів. До другого читання народні депутати подали понад тисячу правок.

Джерело: «Українські новини»

Джерело: Ракурс


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