Новое крупнейшее депутатское объединение в Раде хочет изменить Конституцию

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Новое депутатское объединение появилось в Верховной Раде 20 июля — в его состав вошли парламентарии, которые выступают за внесение изменений в Конституцию Украины. Об этом во время внеочередного пленарного заседания Рады заявил первый заместитель спикера Дмитрия Разумкова Руслан Стефанчук.

В Раде объявлено о создании межфракционного депутатского объединения «За конституционную реформу и эффективную власть», — говорится в сообщении пресс-службы ВР в Твиттере.

На сегодня в состав объединения уже входят 283 депутата. Это крупнейшее межфракционное объединение в Верховной Раде.

Ранее в июле Стефанчук сообщал о создании сразу трех новых межфракционных депутатских объединений: «Национальной платформы примирения и единства», «Люди» и «Демократия 2.0».

Напомним, для участия во внеочередном заседании Рады 20 июля зарегистрировалось лишь 99 из 450 народных депутатов.