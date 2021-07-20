Нове найбільше депутатське об’єднання в Раді хоче змінити Конституцію

https://racurs.ua/ua/n157662-nove-naybilshe-deputatske-obiednannya-v-radi-hoche-zminyty-konstytuciu.html

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Нове депутатське об'єднання з’явилося у Верховній Раді 20 липня — до його складу увійшли парламентарі, які виступають за внесення змін до Конституції України. Про це під час позачергового пленарного засідання Ради заявив перший заступник спікера Дмитра Разумкова Руслан Стефанчук.

У Раді оголошено про створення міжфракційного депутатського об'єднання «За конституційну реформу і ефективну владу», — йдеться у повідомленні прес-служби ВР у Твіттер.

На сьогодні до складу об'єднання вже входять 283 депутати. Це найбільше міжфракційне об'єднання у Верховній Раді.

Раніше у липні Стефанчук повідомляв про створення одразу трьох нових міжфракційних депутатських об'єднань: «Національної платформи примирення та єдності», «Люди» та «Демократія 2.0».

Нагадаємо, для участі у позачерговому засіданні Ради 20 липня зареєструвалося лише 99 із 450 народних депутатів.