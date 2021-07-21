Любимые курорты назвали нардепы

Нардепы. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n157706-lubimye-kurorty-nazvali-nardepy.html

Ракурс

Верховная Рада ушла в отпуск до сентября, а вместе с ней и народные избранники. Депутаты рассказали журналистам, куда собираются поехать летом и сколько денег готовы потратить на курортах.

Выяснилось, что нардепы чаще выбирают украинские курорты и любят путешествовать по Украине. Такие заявления они сделали на телеканале «Украина 24».

Так, депутат от «Слуги народа» Ирина Верещук собирается на родное Закарпатье в отпуск. Она рассказала, что планирует «послушать горы и почитать книгу», а также попробовать брынзу и банош во время путешествия.

О возвращении на родную землю рассказал и нардеп от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко — он поедет отдыхать в Одессу. На южном курорте Гончаренко ждет программа с ежедневным купанием в море и скромным отдыхом, без расточительства.

Скорее домой, в Одессу к Черному морю. Оно, кстати, уже очень теплое, 24 градуса. Не очень дорого будет, жить негде, ходить по заведениям общественного питания не люблю, поэтому сложно будет много потратить, даже если захочу, — говорит нардеп.

Одесские курорты также выбрала и политическая оппонентка Гончаренко из «Слуги народа» Евгения Кравчук — она едет в Затоку, хотя рассказала, что раньше выбирала курорты Азовского моря. Нардеп отметила, что отдых в Затоке дороже, чем отдых в Турции в этом году.

Больше всего готов потратить на летний вояж председатель фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия. Он готов выложить за отдых 5 тыс. долл. Нардеп рассказал, что будет отдыхать с женой и детьми в Хорватии, а потому на отпуск готов выложить треть своей годовой зарплаты в Раде.

В моей большой семье менее 5 тыс. долларов, я не могу потратить — самолет, билеты, отель… буду и в Украине отдыхать, буду отдыхать в любом месте, где смогу, — рассказал он.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Верховную Раду на внеочередное заседание 20 июля пришло менее 100 нардепов. Вице-спикер Руслан Стефанчук объявил результаты регистрации и выяснилось, что на рабочем месте присутствуют 99 нардепов.