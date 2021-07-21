Улюблені курорти назвали нардепи

Нардепи. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n157706-ulubleni-kurorty-nazvaly-nardepy.html

Ракурс

Верховна Рада пішла у відпустку до вересня, а разом з нею і народні обранці. Депутати розповіли журналістам, куди збираються поїхати влітку і скільки грошей готові витратити на курортах.

З’ясувалося, що нардепи частіше обирають українські курорти та люблять подорожувати Україною. Такі заяви вони зробили на телеканалі «Україна 24».

Так, депутат від «Слуги народу» Ірина Верещук збирається на рідне Закарпаття у відпустку. Вона розповіла, що планує «послухати гори та почитати книжку», а також скуштувати бринзу та банош під час подорожі.

За повернення до рідного регіону виступив і нардеп від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко — він поїде відпочивати у рідну Одесу. На південному курорті на Гончаренка чекає програма з щоденного купання та скромний відпочинок, без марнотратства.

Скоріше додому, в Одесу до Чорного моря. Воно, до речі, вже дуже тепле, 24 градуси. Не дуже дорого буде, жити маю де, ходити по закладах громадського харчування не люблю, тож складно буде багато витратити, навіть якщо захочу, — каже нардеп.

Одеські курорти також обрала і політична опонентка Гончаренка зі «Слуги народу» Євгенія Кравчук — вона їде до Затоки цьогоріч, хоча розповіла, що раніше обирала курорти Азовського моря. Нардеп зауважила, що відпочинок в Затоці дорожчий, ніж відпочинок в Туреччині цьогоріч.

Найбільше готовий витратити на літній вояж голова фракції «Слуга народу» в парламенті Давид Арахамія. Він готовий викласти за відпочинок 5 тис. дол. Нардеп розповів, що відпочиватиме з дружиною та дітьми в Хорватії, а тому на відпустку ладен викласти третину своєї річної зарплати у Раді.

В моїй великій родині менше, ніж 5 тис. доларів, я не можу витратити — літак, квитки, готель… Буду і в Україні відпочивати, буду відпочивати в будь-якому місці, де зможу, — розповів він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Верховну Раду на позачергове засідання 20 липня прийшло менш як 100 нардепів. Віце-спікер Руслан Стефанчук оголосив результати реєстрації та з’ясувалося, що на робочому місці присутні 99 нардепів.