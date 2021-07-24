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Ракурс
Финн Флорин. Фото: Reuters

Спортсмена из Нидерландов отстранили от Олимпиады — что случилось

24 июл 2021, 19:17
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Олимпиада-2021 в Токио завершилась для участника из Нидерландов. Гребец Финн Флорин подхватил коронавирус на соревнованиях.

Это первый случай COVID-19 у спортсмена после соревнований. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что вчера, 23 июля, после участия в мужских гонках, у 21-летнего гребца из команды Нидерландов Финна Флорина был подтвержден коронавирус. Спортсмен финишировал четвертым, чего было недостаточно для выхода в четвертьфинал, но сегодня он должен был принять участие в утешительном заезде с шансом пройти квалификацию.

Из-за положительного теста Финн Флорин ушел на карантин и больше не будет участвовать в Олимпийских играх-2021. Перед тем, как получить положительный тест, спортсмен проживал один в комнате в олимпийской деревне. Он контактировал только с участниками команды Нидерландов по гребле.


Напомним, ранее сообщалось, что Дарья Билодид стала бронзовым призером летних Олимпийских игр в Токио. Это первая медаль Украины на Олимпиаде-2020. Украинка не смогла пройти в финал, но призовое место получила. Дзюдоистка боролась в весе до 48 кг.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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