Фінн Флорін. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n157874-sportsmena-z-niderlandiv-vidstoronyly-vid-olimpiady-scho-stalosya.html

Ракурс

Олімпіада-2021 в Токіо завершилася для учасника з Нідерландів. Веслувальник Фінн Флорін підхопив коронавірус на змаганнях.

Це перший випадок COVID-19 у спортсмена після змагань. Про це інформує Reuters.

Повідомляється, що вчора, 23 липня, після участі в чоловічих перегонах, у 21-річного веслувальника з команди Нідерландів Фінна Флоріна було підтверджено коронавірус. Спортсмен фінішував четвертим, чого було недостатньо для виходу у чвертьфінал, але сьогодні він повинен був взяти участь у втішному заїзді з шансом пройти кваліфікацію.

Через позитивний тест Фінн Флорін пішов на карантин і більше не буде брати участь в Олімпійських іграх-2021. Перед тим, як дістати позитивний тест на коронавірус, спортсмен проживав один в кімнаті в олімпійському селищі. Він контактував лише з учасниками команди Нідерландів з веслування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Дар’я Білодід стала бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор у Токіо. Це перша медаль України на Олімпіаді-2020. Українка не змогла пройти в фінал, але призове місце отримала. Дзюдоїстка змагалася у вазі до 48 кг.

Джерело: Reuters