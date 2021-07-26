«Боинг 737» компании Belavia подавал сигнал бедствия, фото: «Белавиа»

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«Боинг-737» белорусской компании Belavia, следовавший рейсом из Минска в турецкой Анталии, облетая территорию Украины через воздушное пространство РФ, в районе Воронежа подал сигнал бедствия.

Впоследствии самолет развернулся на Москву, где совершил экстренную посадку на одном двигателе в аэропорту «Домодедово». Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Запад».

Отмечается, что экипаж вышел на связь с диспетчерами и сообщил о критическом неожиданном росте температуры масла в двигателе.

Садиться самолету пришлось на одном двигателе, поскольку второй вышел из строя. Отмечается, что посадка прошла штатно.

По информации компании, этот самолет с бортовым номером EW-455PA пополнил парк Belavia пять лет назад. Ранее он нигде не эксплуатировался.

После инцидента с принудительной посадкой в ​​Минске самолета авиакомпании RyanAir, следовавший из Афин в Вильнюс, и задержания силовиками оппозиционера Романа Протасевича, который был одним из пассажиров, ряд стран мира ввели санкции против белорусских авиакомпаний и запретили полеты через воздушное пространство Беларуси.

Так, белорусским самолетам теперь приходится летать в курортные регионы Турции через воздушное пространство России.

Источник: «Интерфакс-Запад»