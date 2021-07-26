«Боїнг» підсанкційної білоруської компанії екстрено сів на одному двигуні

«Боїнг- 737» компанії Belavia подавав сигнал лиха, фото: «Белавіа»

https://racurs.ua/ua/n157924-boying-pidsankciynoyi-biloruskoyi-kompaniyi-ekstreno-siv-na-odnomu-dvyguni.html

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«Боїнг-737» білоруської компанії Belavia, який прямував рейсом з Мінська до турецької Анталії, облітаючи територію України через повітряний простір РФ, в районі Воронежа подав сигнал лиха.

Згодом літак розвернувся на Москву, де здійснив екстрену посадку на одному двигуні в аеропорту «Домодєдово». Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Захід».

Зазначається, що екіпаж вийшов на зв’язок з диспетчерами і повідомив про критичний несподіваний ріст температури масла в двигуні.

Сідати літаку довелося на одному двигуні, оскільки інший вийшов з ладу. Зазначається, що посадка пройшла штатно.

За інформацією компанії, цей літак з бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia п’ять років тому. Раніше він ніде не експлуатувався.

Після інциденту з примусовою посадкою в Мінську літака авіакомпанії RyanAir, який прямував з Афін до Вільнюса, і затримання силовиками опозиціонера Романа Протасевича, який був одним із пасажирів, низка країн світу запровадили санкції проти білоруських авіакомпаній та заборонили польоти через повітряний простір Білорусі.

Так, білоруським літакам тепер доводиться літати до курортних регіонів Туреччини через повітряний простір Росії.

Джерело: «Інтерфакс-Захід»