Когда ждать новый локдаун, рассказал «слуга»

Локдаун. Фото: УП

https://racurs.ua/n158266-kogda-jdat-novyy-lokdaun-rasskazal-sluga.html

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Карантин в Украине могут ввести уже в конце лета или в начале осени этого года.

Ограничения будут локальными, их введут адаптивно в регионах, где будут фиксироваться вспышки коронавируса. Об этом рассказал нардеп от «Слуги народа» Александр Качура в эфире «Украина 24».

Нардеп заявил, что карантин могут ввести уже в ближайшее время — об этом ему известно из аналитической информации, которой он владеет.

Он добавил, что украинцам, возможно, придется жить «в таком режиме» ближайшие несколько лет. Качура считает, что необходимость вводить локдауны пойдет, когда украинцы будут соблюдать элементарные правила поведения во время пандемии.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине снова введут в случае широко распространения штамма коронавируса «Дельта». По всей стране вновь могут начать действовать ограничения «красной» зоны.