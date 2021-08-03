Коли чекати на новий локдаун, розповів «слуга»

Локдаун. фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158266-koly-chekaty-na-novyy-lokdaun-rozpoviv-sluga.html

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Карантин в Україні можуть запровадити вже наприкінці літа або на початку осені цього року.

Обмеження будуть локальними та запроваджуватимуться адаптивно в регіонах, де фіксуватимуть спалахи коронавірусу. Про це розповів нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура в ефірі «Україна 24».

Нардеп заявив, що карантин можуть запровадити вже найближчим часом — про це йому відомо з аналітичної інформації, якою він володіє.

Він додав, що українцям, можливо, доведеться жити «в такому режимі» найближчі кілька років. Качура вважає, що необхідність запроваджувати локдауни піде, коли українці будуть дотримуватися елементарних правил поведінки під час пандемії.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні знову запровадять у випадку широко розповсюдження штаму коронавірусу «Дельта». По всій країні знову можуть почати діяти обмеження «червоної» зони.