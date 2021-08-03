Зеленский дал интервью государственному телеканалу русском языке

Владимир Зеленский, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/n158291-zelenskiy-dal-intervu-gosudarstvennomu-telekanalu-russkom-yazyke.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины дал интервью на русском языке государственному телеканалу «Дом», призванном доносить информацию до жителей временно оккупированных территорий.

Это не первый случай за время президентства Зеленский, когда он прибегает к выступлениям на русском языке.

В частности, 23 мая 2019 года, вскоре после вступления в должность, Зеленский на русском языке выступал на киевском форуме интернет-деятелей iForum-2019.

Также он использовал русский язык во время новогоднего поздравления 31 декабря 2020 года.

В 2021 году Зеленский прибегал к русскому языку в своем видеообращении о введении санкций в отношении телеканалов «112 Украина», Newsone и ZIK 5 февраля, а также 20 апреля — в видеообращении относительно безопасности ситуации в государстве, которое касалось концентрации российских войск у границ Украины.

В то же время украинское законодательство предусматривает, что президент во время выполнения своих полномочий в публичном пространстве должен пользоваться государственным языком.

Напомним, в апреле в команде Зеленского заявили о существовании «украинского русского языка».