Зеленський дав інтерв’ю державному телеканалу російською мовою

Володимир Зеленський, фото: «Газета.ру»

https://racurs.ua/ua/n158291-zelenskyy-dav-interv-u-derjavnomu-telekanalu-rosiyskou-movou.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, дав інтерв’ю російською мовою державному телеканалу «Дом», покликаному доносити інформацію до жителів тимчасово окупованих територій.

Це не перший випадок за час президентства Зеленський, коли він вдається до виступів російською мовою.

Зокрема, 23 травня 2019 року, невдовзі після вступу на посаду, Зеленський російською мовою виступав на київському форумі інтернет-діячів iForum-2019.

Також він використовував російську мову під час новорічного привітання 31 грудня 2020 року.

У 2021 році Зеленський вдавався до російської мови у своєму відеозверненні щодо запровадження санкцій стосовно телеканалів «112 Україна», Newsone та ZIK 5 лютого, а також 20 квітня — у відеозверненні щодо безпекової ситуації в державі, котре стосувалося концентрації російських військ біля кордонів України.

Водночас українське законодавство передбачає, що президент під час виконання своїх повноважень у публічному просторі має послуговуватися державною мовою.

Нагадаємо, у квітні в команді Зеленського заявили про існування «української російської мови».