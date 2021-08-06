Жара с дождями и грозами – погода в Украине 7 августа

https://racurs.ua/n158462-jara-s-dojdyami-i-grozami-pogoda-v-ukraine-7-avgusta-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 7 августа, в субботу, будет жаркой на западе, а восточные и южные регионы будут страдать от дождей с грозами.

Ветер западный, северо-западный, 4−10 м/с, порывы до 15 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

7 августа ночью в Украине, кроме западной части, днем ​​на востоке и юге ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы (І уровень опасности, желтый).

Погода в Киеве ночью прогнозируется с дождем, а днем ​​осадки не ожидается. Температура воздуха ночью будет 15−17°, днем ​​— 24−26 °.

Погода в Харькове ожидается с дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 19−21°, а днем ​​поднимутся до 30−32°.

Погода в Одессе также будет дождливой в течение суток. Ночью температура составит 19−21°, а днем ​​прогнозируется 28−30°.

Погода во Львове ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем ​​поднимутся до 24−26°.

Погода в Карпатах также прогнозируется без осадков. Ночью ожидается 11−13°, днем ​​— 25−27°.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, возмущения прогнозируются в течение суток.