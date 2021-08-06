Жара с дождями и грозами — погода в Украине 7 августа (КАРТА)https://racurs.ua/n158462-jara-s-dojdyami-i-grozami-pogoda-v-ukraine-7-avgusta-karta.htmlРакурс
Погода в Украине 7 августа, в субботу, будет жаркой на западе, а восточные и южные регионы будут страдать от дождей с грозами.
Ветер западный, северо-западный, 4−10 м/с, порывы до 15 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
7 августа ночью в Украине, кроме западной части, днем на востоке и юге ожидаются грозы, в отдельных районах град и шквалы (І уровень опасности, желтый).
Погода в Киеве ночью прогнозируется с дождем, а днем осадки не ожидается. Температура воздуха ночью будет 15−17°, днем — 24−26 °.
Погода в Харькове ожидается с дождями и грозами. Столбики термометров ночью покажут 19−21°, а днем поднимутся до 30−32°.
Погода в Одессе также будет дождливой в течение суток. Ночью температура составит 19−21°, а днем прогнозируется 28−30°.
Погода во Львове ожидается без осадков. Столбики термометров ночью покажут 11−13°, днем поднимутся до 24−26°.
Погода в Карпатах также прогнозируется без осадков. Ночью ожидается 11−13°, днем — 25−27°.
Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, возмущения прогнозируются в течение суток.