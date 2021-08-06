Спека з дощами та грозами – погода в Україні 7 серпня. Фото: pixabay.com

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Погода в Україні 7 серпня, в суботу, буде спекотною на заході, а східні та південні регіони потерпатимуть від дощів з грозами.

Вітер західний, північно-західний, 4−10 м/с, пориви до 15 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

7 серпня вночі в Україні, крім західної частини, вдень на сході та півдні очікуються грози, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпеки, жовтий).

Погода в Києві вночі прогнозується з дощем, а вдень опади не очікуються. Температура повітря вночі буде 15−17°, вдень — 24−26°.

Погода в Харкові очікується з дощами та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21°, а вдень піднімуться до 30−32°.

Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Вночі температура складе 19−21°, а вдень прогнозується 28−30°.

Погода у Львові очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 24−26°.

Погода в Карпатах також прогнозується без опадів. Вночі очікується 11−13°, вдень — 25−27°.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, збурення прогнозуються протягом доби.