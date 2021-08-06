Спека з дощами та грозами — погода в Україні 7 серпня (КАРТА)https://racurs.ua/ua/n158462-speka-z-doschamy-ta-grozamy-pogoda-v-ukrayini-7-serpnya-karta.htmlРакурс
Погода в Україні 7 серпня, в суботу, буде спекотною на заході, а східні та південні регіони потерпатимуть від дощів з грозами.
Вітер західний, північно-західний, 4−10 м/с, пориви до 15 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.
7 серпня вночі в Україні, крім західної частини, вдень на сході та півдні очікуються грози, в окремих районах град та шквали (І рівень небезпеки, жовтий).
Погода в Києві вночі прогнозується з дощем, а вдень опади не очікуються. Температура повітря вночі буде 15−17°, вдень — 24−26°.
Погода в Харкові очікується з дощами та грозами. Стовпчики термометрів вночі покажуть 19−21°, а вдень піднімуться до 30−32°.
Погода в Одесі також буде дощовою протягом доби. Вночі температура складе 19−21°, а вдень прогнозується 28−30°.
Погода у Львові очікується без опадів. Стовпчики термометрів вночі покажуть 11−13°, вдень піднімуться до 24−26°.
Погода в Карпатах також прогнозується без опадів. Вночі очікується 11−13°, вдень — 25−27°.
Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, збурення прогнозуються протягом доби.