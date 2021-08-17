Длинные выходные ждут украинцев в августе. Фото:

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Длинные выходные ожидаются в Украине в конце августа по случаю празднования Дня Независимости.

Украинцы будут отдыхать четыре дня подряд. День Независимости Украины, который отмечается 24 августа, приходится на вторник. Правительство решило сделать понедельник 23 августа также выходным днем. Таким образом выходные будут с субботы по вторник включительно — с 21 по 24 августа. Об этом 17 августа сообщает «Интерфакс-Украина».

Также решено, что рабочий день с понедельника 23 августа переносится на субботу 28 августа.

Напомним, представители правящей «Слуги народа» в Верховной Раде предлагают отменить перенос рабочих дней. В парламент еще в январе подали законопроект, в котором предлагается отменить перенос рабочих и праздничных дней для организаций с пятидневным графиком работы.

Авторы законопроекта считают, что такие переносы негативно сказываются на производительности труда и имидже Украины, поскольку в странах Евросоюза отменили перенос рабочих дней.

Источник: «Интерфакс-Украина»