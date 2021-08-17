Довгі вихідні чекають на українців у серпні. Фото:

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Довгі вихідні очікуються в Україні наприкінці серпня з огляду на святкування Дня Незалежності.

Українці відпочиватимуть чотири дні поспіль. День Незалежності України, який відзначається 24 серпня, припадає на вівторок. Уряд вирішив зробити понеділок 23 серпня також вихідним днем. Таким чином вихідні будуть з суботи по вівторок включно — з 21 до 24 серпня. Про це 17 серпня повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Також вирішено, що робочий день із понеділка 23 серпня переноситься на суботу 28 серпня.

Нагадаємо, представники провладної «Слуги народу» у Верховній Раді пропонують скасувати перенесення робочих днів. У парламент ще в січні подали законопроект, в якому пропонується скасувати перенесення робочих і святкових днів для організацій з п’ятиденним графіком роботи.

Автори законопроекту вважають, що такі переноси негативно позначаються на продуктивності праці і іміджі України, оскільки в країнах Євросоюзу скасували перенесення робочих днів.

Джерело: «Інтерфакс-Україна»